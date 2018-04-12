بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة غزة في 12 أبريل/ بنا / استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيرانها وقذائفها الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر مدينة غزة.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدة قذائف صوب الصيادين ومراكبهم في عرض بحر مدينة غزة، دون أن يسجل إصابات، واضطر الصيادون إلى تغير مواقع عملهم حفاظا على أرواحهم.



وتستهدف قوات الاحتلال قطاع الصيد الفلسطيني، من خلال استمرارها في قتل الصيادين وحرمانهم من مصادر رزقهم واعتقالهم.



و.ش



بنا 0718 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/12 - 28 : 10 AM