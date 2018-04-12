مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مساعدات غذائية لـ 2300 أسرة نازحة في محافظة الجوف باليمن الجوف في 12 أبريل / بنا / قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين مساعدات غذائية استهدفت 2300 أسرة نازحة في محافظة الجوف اليمينة، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد قدم وكيل محافظة الجوف المهندس ناجي مسيح في تصريح صحفي شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه السخي للمحافظة من خلال هذا المشروع الذي يستهدف تجمعات النازحين والأسر الأشد تضررًا، وعلى مشاريعه السابقة المتميزة التي شملت قطاعات الغذاء والإيواء والمياه.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0704 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/12 - 09 : 10 AM