"‎الصحة" تبدأ تجربة تمديد ساعات العمل في مركز مدينة عيسى الصحي الى 13 ساعة متواصلة مايو المقبل المنامة في 12 أبريل/ بنا / تبدأ وزارة الصحة بتجربة تمديد ساعات العمل في مركز مدينة عيسى الصحي لمدة 13 ساعة عمل متواصلة بدءاً من شهر مايو المقبل.



وقالت الوكيل المساعد للصحة الأولية الدكتورة منال العلوي: "تسعى وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمملكة من خلال تجربة تمديد وقت الدوام الرسمي لمركز مدينة عيسى الصحي ليكون الدوام مستمر من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، مما يتيح الفرصة للمراجعين لتلقي العلاج والخدمات الصحية دون أن يؤثر ذلك على ارتباطاتهم في الفترتين الصباحية والمسائية، وسيكون من السهل على الموظف تلقي العلاج في المركز الصحي فور خروجه من العمل بالتوجه الى مركزه".



وأشارت الوكيل المساعد للصحة الأولية إلى أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على المراجعين بتلبية احتياجاتهم واستمرارية علاجهم دون الحاجة للذهاب والعودة للمركز وبالتالي كسب رضاهم، كما سيخفف نظام العمل هذا من الضغط على مركز يوسف انجنير الصحي، وسيساعد في تقليل فترة الانتظار وتوفير المواعيد للمرضى حسب الوقت الملائم لهم.



والجدير بالذكر انه بإمكان المراجعين التنسيق المسبق بحجر المواعيد عن طريق مركز الاتصال على الرقم 80007000 أو عن طريق الحجز الالكتروني بالأنترنت للحضور في الوقت الملائم لظروف أعمالهم.



وأكدت الدكتورة العلوي إن تطوير الخدمات الصحية بمملكة البحرين يتم تطويره بشكل مستمر ليصب في صالح المراجعين ويسعى للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين للوصول إلى الرضا من خلال جودة الخدمات الصحية.







ل.ب/و.ش



بنا 0701 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/12 - 49 : 10 AM