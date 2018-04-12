الوكيل المساعد للصحة العامة تؤكد على ضمان مراعاة الأولويات الصحية الوطنية القاهرة في 12 أبريل / بنا / شاركت سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري في الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المعنية بالبرامج المنبثقة عن اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، والذي عقد مؤخراً، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة، وذلك بحضور خبراء من الدول الأعضاء وموظفون من منظمة الصحة العالمية.

وخلال الاجتماع، تم عرض برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، حيث ناقش المشاركون الأولويات التي حددتها المنظمة خلال السنوات الخمس القادمة 2019 – 2023، مؤكدين على أهمية ضمان مراعاة الأولويات الوطنية، والتي تتمثل في تحسين الصحة والحفاظ على سلامة المجتمعات وخدمة الضعفاء.



كما تم وضع المخطط الأولي للدورة 65 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط المزمع عقدها بالسودان في أكتوبر المقبل، حيث عرض على اللجنة الفرعية المعنية بالبرامج موجز لجدول أعمال الدورة 65 للجنة الإقليمية.



كما اطلع المشاركون على قائمة بالمواضيع المقترحة لمختلف بنود جدول الأعمال، ومقترحات موجزة لكل موضوع، واستمع أعضاء اللجنة الفرعية إلى عروض موجزة للمقترحات، وأعقب ذلك مناقشة مفصلة مع الأمانة وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 65 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، والتي شملت الورقات التقنية للجنة الإقليمية والاجتماعات التقنية السابقة على اللجنة الإقليمية وحلقة النقاش والجلسات الجانبية، وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالبرامج على المواضيع التي تندرج تحت كل مجال من المجالات العامة، كما تم الاتفاق على أن تخصص الحلقة النقاشية حول الرعاية الصحية الأولية.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0656 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/12 - 02 : 10 AM