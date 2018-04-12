رئيس أذربيجان إلهام علييف يفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 7 سنوات

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2018/04/12 - 20 : 09 AM
باكو في 12 أبريل/ بنا / فاز رئيس أذربيجان الحالي إلهام علييف بالانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة ولمدة 7 سنوات.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، مظاهر بناهوف، في مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية تشير إلى حصول علييف على نسبة 86.09% من الأصوات.
وأشار إلى حصول مرشح حزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية الموحدة، قدرت حسن قولييف على 3.4% من الأصوات، فيما حصل المرشح المستقل، زاهد أورتش، على 3.07% من الأصوات.
وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 74.51%.
و.ش
بنا 0617 جمت 12/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/12 - 20 : 09 AM