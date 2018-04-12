الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خروج الوضع عن السيطرة في سوريا نيويورك في 12 أبريل/ بنا / حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من إمكانية "خروج الوضع عن السيطرة" في سوريا، داعيا إلى بذل كافة الجهود لتجنب ذلك.



وقال جوتيريش بحسب وكالة الأنباء الألمانية :"لقد أعربت أمس عن غضبي إزاء التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".



وأضاف: "واليوم، اتصلت بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لكي أكرر قلقي العميق بشأن مخاطر المأزق الحالي، وشددت على ضرورة تجنب خروج الوضع عن نطاق السيطرة".



وتابع: "دعونا ألا ننسى أنه، في نهاية المطاف، يجب أن تكون جهودنا متعلقة بإنهاء المعاناة الرهيبة للشعب السوري".



و.ش



بنا 0559 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/12 - 04 : 09 AM