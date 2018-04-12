مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 في انفجار شاحنة محملة بمواد متفجرة غربي الصين بكين في 12 أبريل/ بنا / لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 شخصا آخرين إثر انفجار شاحنة محملة بمواد متفجرة في مقاطعة "شنشي" بشمال غربي الصين.



وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" إن الانفجار وقع بالقرب من قرية "بوساديان"، حيث كانت الشاحنة محملة بـ 5.28 طنا من المواد المتفجرة لتنقلها إلى مستودع بالقرب من القرية، عندما انفجرت خلال وقوفها خارج المستودع المذكور.



واوضحت ان المستودع يتبع لشركة "هواتونغ" المحدودة للكيماويات، والعاملة في مجالات تشمل بناء المناجم وعمليات التفجير.



واشارت الى ان الضحايا السبع هم طاقم قيادة الشاحنة وعمال في المستودع وحراس أمن، بينما تم إخراج أحد المصابين من المستشفى بعد تلقيه العلاج الطبي المناسب، ولا يزال المصابون الـ 12 الآخرون في المستشفى لاستكمال عمليات العلاج والتعافي.



و.ش



بنا 0551 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/12 - 54 : 08 AM