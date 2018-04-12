قمة ثلاثية تجمع الصين واليابان وكوريا الجنوبية الشهر المقبل سيؤول في 12 أبريل/ بنا / أعلنت سيؤول عن انعقاد قمة ثلاثية تجمع الصين واليابان وكوريا الجنوبية في العاصمة طوكيو الشهر المقبل.



ونقلت وكالة الانباء "يونهاب" عن مكتب الرئاسة "البيت الأزرق" في سيؤول أنه تم تحديد شهر مايو المقبل ليكون الموعد المقرر لمباحثات القمة المزمع عقدها بين كوريا الجنوبية واليابان والصين.



واشارت الوكالة الى انه في حال جرت مباحثات القمة في موعدها فستكون المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي اليابان منذ شهر ديسمبر 2011.



ويتوقع مراقبون وفق "يونهاب" أن يبحث اجتماع القمة الثلاثي الآراء حول تسريع جهود النزع النووي بشبه الجزيرة الكورية.





و.ش



بنا 0541 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/12 - 45 : 08 AM