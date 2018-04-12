السلطات الالمانية تبطل مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية برلين في 12 أبريل/ بنا / أعلنت السلطات الالمانية عن إبطال مفعول قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية في وقت متأخر مساء أمس بعد إخلاء المنطقة مرتين خلال يومين.



وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان نحو 1400 شخص يعيشون في محيط دائرة نصف قطرها 400 متر من موقع البناء الذي تم فيه العثور على القنبلة في منطقة "سيكباخ"، اضطروا إلى إخلاء منازلهم مرتين.

واوضحت الوكالة انه تم العثور على القنبلة ووزنها 50 كيلوجراما يوم الثلاثاء الماضي.



وكان خبراء يشتبهون في أن قنبلة ثانية قد تكون مدفونة مباشرة تحت تلك القنبلة، ولكن في النهاية لم يتم العثور على شيء.







و.ش



بنا 0511 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/12 - 18 : 08 AM