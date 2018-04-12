مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/12 - 10 : 08 AM
المنامة في 12 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/سمو رئيس الوزراء يشيد بدور الصحافة البحرينية.. ويؤكد: البحرين جعلت الفضاء مفتوحا أمام الكلمة المسؤولة.
/وزير الداخلية لدى استقباله عددا من المشاركين في مؤتمر الإطفاء: البحرين تعمل بشكل مستمر على تشجيع هذه النوعية من المؤتمرات.
/الشيخ خالد بن عبد الله: مزيد من التعاون لتنظيم مزاولة المهنة وفق افضل المعايير في الخليج.
/وزير الخارجية يشيد بمشاركة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني.
/الشيخ محمد بن خليفة: تنظيم القطاع العقاري ودعمة بإجراءات واضحة.
/وزير الكهرباء: البحرين تتمتع بوضع مائي آمن.
/البحرين تأسف لاحتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية.
/انطلاق فعاليات «حكايا مسك – المنامة» وسط إقبال كبير.
/رئيس مجلس النواب يلتقي بالوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني.
/جامعة البحرين تفوز بجائزة في مسابقة المحكمة الصورية بالكويت.
/تمهيدا لإصدار قرار من الأمم المتحدة مجموعة الـ77 والصين تتبنى توصية البحرين بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة.
/البحرين تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج اليوم.
/مدن «خليفة والشمالية وشرق الحد والرملي والسيل وقلالي» تشهد تسارعا على الصعيد الإنشائي.
/ترامب يتوعد بـ«صواريخ جديدة وذكية» تضرب سوريا رغم التحذيرات الروسية.
/فلسطيني أصابه قناصة الاحتلال عند سياج غزة يؤكد أنه لم يشكل خطرا عليهم.
/التـحــالف يدمر طائرتيــن بدون طيـــار وصـواريــخ باليستيـــة فـــوق السعوديـــة.
/وزراء الخــــارجيـــة العــــرب يبحثـون في الريــاض اليــــوم تحضيــرات القمــة العربيــة.
/257 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية قرب الجزائر العاصمة.
/إيران: شوارع أصفهان ومدن إيرانية عدة تشتعل غضبا.
/روسيا ومصر تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد توقف سنتين.
و.ش
بنا 0506 جمت 12/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/12 - 13 : 08 AM