مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 12 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/سمو رئيس الوزراء يشيد بدور الصحافة البحرينية.. ويؤكد: البحرين جعلت الفضاء مفتوحا أمام الكلمة المسؤولة.

/وزير الداخلية لدى استقباله عددا من المشاركين في مؤتمر الإطفاء: البحرين تعمل بشكل مستمر على تشجيع هذه النوعية من المؤتمرات.

/الشيخ خالد بن عبد الله: مزيد من التعاون لتنظيم مزاولة المهنة وفق افضل المعايير في الخليج.

/وزير الخارجية يشيد بمشاركة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني.

/الشيخ محمد بن خليفة: تنظيم القطاع العقاري ودعمة بإجراءات واضحة.

/وزير الكهرباء: البحرين تتمتع بوضع مائي آمن.

/البحرين تأسف لاحتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية.

/انطلاق فعاليات «حكايا مسك – المنامة» وسط إقبال كبير.

/رئيس مجلس النواب يلتقي بالوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني.

/جامعة البحرين تفوز بجائزة في مسابقة المحكمة الصورية بالكويت.

/تمهيدا لإصدار قرار من الأمم المتحدة مجموعة الـ77 والصين تتبنى توصية البحرين بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة.

/البحرين تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج اليوم.

/مدن «خليفة والشمالية وشرق الحد والرملي والسيل وقلالي» تشهد تسارعا على الصعيد الإنشائي.

/ترامب يتوعد بـ«صواريخ جديدة وذكية» تضرب سوريا رغم التحذيرات الروسية.

/فلسطيني أصابه قناصة الاحتلال عند سياج غزة يؤكد أنه لم يشكل خطرا عليهم.

/التـحــالف يدمر طائرتيــن بدون طيـــار وصـواريــخ باليستيـــة فـــوق السعوديـــة.

/وزراء الخــــارجيـــة العــــرب يبحثـون في الريــاض اليــــوم تحضيــرات القمــة العربيــة.

/257 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية قرب الجزائر العاصمة.

/إيران: شوارع أصفهان ومدن إيرانية عدة تشتعل غضبا.

/روسيا ومصر تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد توقف سنتين.







و.ش



بنا 0506 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/12 - 13 : 08 AM