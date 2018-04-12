الطقس : غير مستقر مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا المنامة في 12 ابريل /بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون اليوم الخميس غير مستقر مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا محذرة من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة ودعت الى أخذ الحيطة والحذر.



واوضحت ان ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات في حين تبلغ درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23 مئوية اما الرطوبة النسبية العظمى فتصل الى 85 % والصغرى 30 % .



س.ي



بنا 0314 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/12 - 30 : 07 AM