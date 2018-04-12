الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الحوثي الصاروخي على مدينة الرياض واشنطن في 12 أبريل/بنا/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بشدة هجوم الحوثي الصاروخي الذي وقع امس على مدينة الرياض.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي :"نحن ندعم حق شركائنا في المملكة للدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات التي يغذيها نشر النظام الإيراني الخطير للأسلحة وأنشطته في عدم الاستقرار في المنطقة" .



وأضافت "إن استمرار هجمات الحوثيين على المراكز السكانية السعودية يشكك في التزامهم بالمساعدة في تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر وآمن لليمن. ما زلنا ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة والتقدم نحو إنهاء الحرب في اليمن".



س.ي



بنا 0303 جمت 12/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/12 - 29 : 07 AM