البيت الأبيض: لا قرار نهائي بشأن سورية وجميع الخيارات مطروحة واشنطن ولندن في 12 أبريل /بنا/ اعلن البيت الأبيض أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن سورية الا ان جميع الخيارات مطروحة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس : "لم يتم اتخاذ قرار نهائي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحدد جدولا زمنيا.



واوضحت إن الولايات المتحدة تواصل التشاور بشكل مستمر مع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى لدراسة الرد على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما السورية.



من ناحية اخرى دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حكومتها لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة رد فعل لندن على الهجوم الكيميائي في سوريا حسب ما ذكرت رئاسة الحكومة البريطانية.



وذكرت قناة سكاي نيوز أن بريطانيا تستعد للمشاركة في تحرك تقوده فرنسا والولايات المتحدة في حين اوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن رئيسة الوزراء لن تسعى للحصول على موافقة برلمانية مسبقة للانضمام لأي عمل عسكري محتمل لأنها تحبذ اتخاذ إجراء على وجه السرعة.





س.ي



بنا 2352 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/12 - 55 : 03 AM