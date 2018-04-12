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السلطات المصرية تضبط اكثر من طن و 200 كيلو من الهيروين داخل مركب ايراني
2018/04/12 - 36 : 02 AM
القاهرة في 12 ابريل/بنا/ مكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية من إحباط دخول أكبر كمية من مخدر الهيروين عبر مياه البحر الأحمر بلغت طنا و200 كيلو وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه داخل مركب إيراني .

وذكر موقع بوابة الاهرام انه وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد تفيد بقيام مجموعة من المهربين جلب كمية كبيرة من الهيروين عبر مياه البحر الأحمر.

وتمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط مركب إيرانية على بعد 40 ميلا بحريا داخل المياه الإقليمية المصرية، بداخلها طنا و200 كيلو هيروين تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، وعلى متنها 5 أشخاص تم ضبطهم جميعا والكمية المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات المكلفة بعملية الضبط .

س.ي

بنا 2322 جمت 11/04/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/04/12 - 36 : 02 AM
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