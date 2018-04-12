الخطوط الجوية الكويتية تقرر ايقاف رحلاتها الى لبنان اعتبارا من اليوم الكويت في 12 ابريل/بنا/أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبار من اليوم الخميس وحتى اشعار آخر.



وذكرت الشركة في بيان صحفي ان تم اتخاذ هذا القرار جاء بناء على تحذيرات أمنية بخطورة الطيران فوق الأجواء المحيطة بلبنان.



واوضحت الخطوط الجوية الكويتية أنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان وحفاظا على سلامة الركاب والتزاما من الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس .





س.ي



بنا 2255 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/12 - 19 : 02 AM