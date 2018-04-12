الخارجية الاثيوبية تنتقد تقرير الكونغرس الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد أديس أبابا في 11 ابريل/بنا/ قالت وزارة الخارجية الأثيوبية في بيان لها اليوم الاربعاء "أن تقرير الكونغرس الأمريكي حول حقوق الإنسان بالقرار 128 حول إثيوبيا، كان غير مناسب وغير لائق".



وذكرت الوزارة في البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية للأنباء (ينا) "أن حكومة إثيوبيا تعتقد أن تقرير كونغرس الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد كان غير مناسبا ما يؤدي هذا القرار إلى نتائج عكسية ويعارض الشراكة المهمة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا".



واشار البيان إلى أن "أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في القرار فشلوا بشكل واضح في إدراك الواقع المتغير على الأرض حيث أراد هؤلاء أعضاء مجلس النواب مجرد إرضاء دوائرهم الانتخابية"، مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية تبذل قصارى جهدها في محاولة لمعالجة المطالب العامة لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بالحكم الرشيد لأن هذه هي الأعمدة الديموقراطية للشعوب".



وأضاف " أظهرت إثيوبيا التزامها بالديمقراطية وتعمل عن كثب مع الشركاء للنهوض بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور، ولا تزال حكومة إثيوبيا ملتزمة في تعزيز المساءلة والعدالة والحرية وسيادة القانون لدى الشعب".



وأكد البيان أن "مجلس النواب فشل في الأخذ بالحسبان الوضع على الأرض ، حيث يتجاهل القرار 128 حول إثيوبيا، الخطوات الإيجابية التي قطعتها البلاد في الآونة الأخيرة ،وأنشطتها مع أعضاء من الكونغرس بما في ذلك القيادة وتقديم معلومات عن تنفيذها للإصلاحات الجوهرية، وفي الأشهر القليلة الماضية ظل الحزب الحاكم وحكومة إثيوبيا تعملان في إطار ديناميكيات سياسية جديدة فأطلقت إصلاحات جريئة تهدف إلى زيادة الشفافية وتوسيع الفضاء الديمقراطي للبلاد، وتشمل بعض هذه المبادرات إطلاق سراح السجناء والعمل على استقرار الوضع في المنطقة".



وأوضح وزارة الخارجية الأثيوبية أن "رئيس الوزراء الجديد الدكتور أبي أحمد أدى اليمين الأسبوع الماضي، وعبّر عن الإرادة السياسية للقيادة لإجراء إصلاحات متعددة الأوجه بشكل عاجل يمكن أن تعالج مظالم المجتمع واهتماماته في وقت قصير، ويخلق هذا الزخم التفاؤل في البلاد وتشجيع القيادة للشروع في مستقبل واعد".



وبينت الوزارة بقولها " بناء على هذه المعطيات تعتقد حكومة إثيوبيا أن القرار غير مناسب وغير لائق، وإن تزامن هذا القرار مع الإصلاحات الجريئة التي تنفذها الحكومة يعتبر محاولة لتقويض الديناميكية السياسية الجديدة ، والفشل في إدراك دعوة رئيس الوزراء إلى إنشاء برنامج سياسي شامل، وبينما تقدر إثيوبيا علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة وتعمل على تعزيز السلام والأمن الإقليميين في القرن الأفريقي فإن القرار يقوض سيادتها".



وتعتقد الحكومة الاثيوبية أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي التركيز على التداعيات والمضي قدما للعمل مع حكومة إثيوبيا في جهودها لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن على أرض الواقع وتقوي العلاقات الثنائية.









خ.أ



بنا 2131 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/12 - 49 : 12 AM