منظمة (فاو) تطلق برنامجا جديدا لتحسين ظروف اللاجئين السوريين بتركيا انقرة في 11 ابريل/ بنا/ اطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الاربعاء برنامجا جديدا يمتد لسنتين ويهدف إلى تحسين ظروف حياة اللاجئين السوريين في تركيا.







وفي تصريح صحفي قال فيوريل غوتو ممثل المنظمة بتركيا ان البرنامج الذي يحمل عنوان (خطة صمود اللاجئين السوريين) يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وتعزيز سبل العيش وقدرة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على الصمود.



واضاف غوتو ان المنظمة "تسعى للوصول إلى طرق لمساعدة الحكومة التركية واللاجئين السوريين من خلال خلق عشرات الآلاف من فرص العمل للاجئين"، مؤكدا أن "الهدف الرئيسي هو ضمان مستوى معين من الحياة الجيدة للعائلات السورية، وتوفير الرعاية الصحية و التعليم و التغذية الكافية للأطفال".









م.ف.ق/خ.أ



بنا 2101 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/12 - 18 : 12 AM