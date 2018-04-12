بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا استعدادا لضربات محتملة لندن في 11 أبريل/بنا/ أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا وذلك استعدادا لتوجيه ضربات للجيش السوري قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير، وذلك حسب ما نقلته صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية مساء اليوم الاربعاء.







وذكرت الصحيفة أن ماي "لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا ردا على هجوم يشتبه في تنفيذه بأسلحة كيماوية، لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع".



ونقلت عن مصادر بالحكومة قولها إن بريطانيا "تفعل كل ما يلزم" لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات على أهداف عسكرية في سوريا.



خ.أ



بنا 2058 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/12 - 16 : 12 AM