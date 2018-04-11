نادي البديع يهنئ بنجاح سباق الفورمولا 1 المنامة في 11 أبريل / بنا / رفع رئيس نادي البديع علي حسين الدوسري بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة أهالي البديع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح مملكة البحرين باستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد للعام 2018 في حلبة الصخير .

وأضاف الدوسري أن الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة من قبل سمو ولي العهد الأمين ومتابعته الشخصية اليومية لكافة مراحل السباق كان من أهم أسباب هذا النجاح الذي أشادت به كافة الفرق المشاركة وزوار السباق، متمنيا في ختام تهنئته أن تصبح المملكة موطن رياضة السيارات في المنطقة لما تتمتع به من خبرة في هذا المجال وبأيدي بحرينية ماهرة ، وهو ما سيؤدي إلى استضافة العديد من سباقات السيارات المختلفة العالمية في الحلبة لحسن التنظيم وسهولة الإجراءات في المملكة .



أ.أ/ع ذ



بنا 1726 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/11 - 34 : 08 PM