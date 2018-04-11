تحت رعاية وزير التربية والتعليم..جامعة الخليج العربي تعقد لقاء رابطة الخريجين الأول مساء الجمعة المنامة في 11 ابريل / بنا / تعقد رابطة الخريجين بجامعة الخليج العربي مساء الجمعة حفل لقاء رابطة الخريجين الأول تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي في فندق سوفتيل الزلاق، بهدف تعزيز التواصل مع خريجي الجامعة منذ تأسيسها في العام ١٩٧٩ بقرار من المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي بعمل رابطة الخريجين بجامعة الخليج العربي لما تمثله من مشروع يجمع الخريجين تحت مظلة خليجية واحدة، مشيداً أيضا بأهدافها التي تنطلق من أهداف الجامعة الرامية إلى الإسهام في تنمية المجتمع الخليجي العربي من خلال التعرف على احتياجاته وبربط برامجها الاكاديمية بتلك الاحتياجات، معرباً عن دعمه وتشجيعه لكل الجهود الرامية إلى توثيق الصلات بالخريجين لدعم دورهم في خدمة المجتمع، والاستفادة من أفكارهم وخبراتهم في تنمية وتطوير مسيرة الجامعة.



ومن جانبه، قال استاذ الصحة العامة المساعد بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور سلمان حمد الزياني إن حضور لقاء الخريجين الأول متاح لجميع خريجي الجامعة ومن جميع الكليات والبرامج والتخصصات، الطبية منها والتربوية والتقنية إلى جانب تخصص إدارة الأعمال، من اول دفعة تخرجت في عام ١٩٨٧ إلى وقتنا الحاضر، متوقعا حضور اكثر من 500 خريج وخريجة ممن اكدوا حضورهم للحفل من مجمل خريجي الجامعة البالغ عددهم أكثر من 4000 خريج وخريجة.



واكد الزياني أن اللقاء سيشهد وللمرة الأولى انتخابات أعضاء اللجنة العامة لرابطة الخريجين بجامعة الخليج العربي، حيث يتنافس 19 خريج وخريجة من مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية لشغل مقاعد مجالس إدارة فروع الرابطة في دول مجلس التعاون، على أن تعلن النتائج في ختام الحفل.



أ.أ/ع ذ



بنا 1723 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/11 - 31 : 08 PM