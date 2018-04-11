معالي الشيخ خالد بن عبد الله يرأس "وزارية الإعمار" .. واللجنة تستعرض سير العمل في المشاريع الإسكانية المنامة في 11 ابريل / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن التقدم المحرز والملحوظ على صعيد تنفيذ وإنجاز المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة يعكس ما توليه القيادة الحكيمة من حرص وعناية واهتمام بتوفير المسكن اللائق للمواطنين.



وقال معاليه : " إن المشاريع الإسكانية خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي تم تسليمها بالفعل إلى المستفيدين منها، وتلك المطروحة للتنفيذ مؤخراً بعد استكمال إجراءات طرح وترسية مناقصاتها، تأتي ملبية للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين".



وأوضح معاليه أن نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية تظهر تزامناً مواكباً لما التزمت به الحكومة الموقرة في برنامج عملها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من تنفيذ الرؤية الملكية السامية والتي يندرج من بينها الالتزام بتوفير 25 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام من 2015 إلى 2018.



وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قد استعرضت في اجتماعها الذي عقد بمكتب معاليه في قصر القضيبية صباح اليوم (الأربعاء – 11 أبريل 2018)، تقدم سير العمل في المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية الممولة من قبل الميزانية الحكومية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان، وتلك الممولة من برنامج التنمية الخليجي.



وفي مستهل العرض، ثمَّن المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، الدور الذي يقوم به معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، المتمثل في تذليل التحديات أمام تنفيذ المشاريع الإسكانية، والتنسيق ما بين الجهات الخدمية، من منطلق الحرص على تزويد المشاريع الإسكانية بكافة متطلباتها من خدمات بنية تحتية، كما أثنى سعادته على التنسيق والتعاون الذي قدمته الوزارات والهيئات الحكومية لوزارة الإسكان على نحو أسهم بشكل رئيسي في إنجاز برنامج الوزارة الملتزم به في برنامج عمل الحكومة.



وفي هذا الصدد، أكد سعادة وزير الإسكان أن مشاريع المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة خليفة، بالإضافة إلى إسكان الرملي ومشاريع وادي السيل وقلالي، التي تم استعراضها خلال الاجتماع، تشهد تسارعاً كبيراً على صعيد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية.



وفيما يتعلق بمدينة خليفة، فقد أفاد سعادته أن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من أعمال ربط شبكة الطرق العامة بأولى مراحل المشروع البالغ عدد وحداتها ما يزيد عن 1560 وحدة سكنية، ومن المؤمل استكمال تلك المرحلة بنهاية العام الجاري، كما تأمل الوزارة في طرح مناقصة بناء أول أحياء المرحلة الثانية بوحدات يصل عددها إلى حوالي 400 وحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.



وعلى صعيد المدينة الشمالية، أشار المهندس الحمر إلى أنه قد تم الانتهاء من 963 وحدة سكنية ممولة من برنامج التنمية الخليجي، فيما تم طرح مناقصة لتنفيذ 314 وحدة سكنية، على أن يتم طرح مناقصة لتنفيذ 2355 وحدة سكنية في المدينة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، كما أنه من المقرر أن تتم ترسية مناقصة بناء الجسور الرابطة بين الجزر 9 و10 و11 و12 بالمدينة قريباً.



وفيما يتعلق بمشروع مدينة شرق الحد، قال الوزير إن الوزارة شرعت في بناء 2132 وحدة سكنية بالمدينة، وهي الآن في مراحل متفاوتة من حيث نسب الإنجاز، ويتم حالياً إنهاء إجراءات ترسية 695 وحدة أخرى بالمدينة. أما بخصوص الشقق السكنية بالمدينة، فإنه يتم الآن تقييم العروض الفنية المقدمة من المناقصين المؤهلين لبناء الدفعة الأولى منها، وسيتم قريباً طرح المتبقي من الشقق السكنية خلال الفترة القليلة المقبلة، ويسير العمل ببناء شبكات البنية التحتية لخدمة الوحدات السكنية في شرق الحد بشكل متوازٍ مع برنامج بناء الوحدات والقسائم السكنية.



وحول مشروع الرملي الإسكاني، أكد الوزير الحمر أن نسب الإنجاز قد وصلت إلى مستويات متقدمة من وحدات المرحلة الأولى منه البالغ عددها 1261 وحدة سكنية، مما يمكِّن الوزارة من إنهاء تلك المرحلة بحلول الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد استكمال أعمال البنية التحتية والتي بدورها تتقدم بشكل متسارع.



أما مشروع مدينة شرق سترة، فقد أوضح الوزير الحمر استكمال أعمال دفن موقع المدينة والمواقع الأخرى المصاحبة نهاية العام 2016، كما تم استكمال أعمال الحماية الصخرية لكل المواقع التي تم دفنها في نوفمبر الماضي، وقامت الوزارة بشكل متوازٍ بإعداد المخطط العام والتفصيلي للمدينة مع أعمال الدفان، مما يمكِّن الوزارة كذلك من سرعة البدء في تنفيذ المشروع.



من جانبه، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله – بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة – عن شكره لسعادة وزير الإسكان ولجميع منتسبي الوزارة على جهودهم المبذولة والمقدرة في سبيل تنفيذ رؤية القيادة الحكيمة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة كما تم الالتزام به أمام مجلس النواب الموقر.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1721 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/11 - 30 : 08 PM