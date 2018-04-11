سمو ولي العهد يبعث ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الجزائري المنامة في 11 أبريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.





أ.أ/ع ذ



بنا 1623 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/11 - 29 : 07 PM