انطلاق أعمال مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع رام الله في 11 ابريل / بنا / انطلقت اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، أعمال مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع، تزامنا مع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، في كلمته بالمؤتمر، إن مدينة القدس هي مهد الديانات، وتحتل جزءا كبيرا من عقيدة المسلمين والمسيحيين، مشددا على ضرورة تسخير كل الطاقات العربية والاسلامية والدولية، واستغلال كافة الجوانب القانونية للتصدي للهجمة الشرسة التي يشنها الغرب على الأرض المقدسة.



بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري، ضرورة أن ننتقل من التنديد والاستنكار إلى العمل العميق والجدي لمواجهة الاعتداءات على مدينة القدس، والتي كان آخرها اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس منيب المصري، إن القدس حاضرة على مستوى العقيدتين الاسلامية والمسيحية، وعلى العالم أجمع أن يفهم أنه لا سلام من دون القدس، مشددا على ضرورة تقديم المبادرات العملية وكل أشكال الدعم والمساندة وأولها الدعم المادي لتعزيز صمود المواطنين فيها، وتعزيز الوجود العربي الفلسطيني.



من جهته، أشار أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية حنا عيسى، إلى أنه تم تهويد أكثر من 95% من المساحة الاجمالية 125.156 كم مربع لمدينة القدس، وذلك لطمس الهوية العربية والاسلامية والمسيحية منها، فضلا عن الحفريات المقامة تحت وحول الأقصى بهدف إقامة ما يسمى بالقدس الكبرى على مساحة 600 كم مربع، بما يعني هدم كل الكنائس والمساجد المؤدية إلى قلب المسجد الأقصى على أساس الهيكل المزعوم.



يذكر أن المؤتمر أعيد احياؤه في العام 2011، وتضمن 8 دورات خلال الأعوام المتتالية، وهو امتداد لمؤتمر بيت المقدس الاسلامي الأول الذي عقده مفتي فلسطين المرحوم أمين الحسيني في العام 1931.



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بنا 1620 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/11 - 22 : 07 PM