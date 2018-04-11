سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس الجزائري ورئيس وزرائه في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية المنامة في 11 أبريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.







كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ببرقية تعزية مماثلة إلى دولة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.



أ.أ/ع ع



بنا 1601 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/11 - 10 : 07 PM