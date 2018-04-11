السعودية تسقط طائرة بدون طيار معادية استهدفت مطار أبها.. وتدمير أخرى استهدفت إحدى الأعيان المدنية بجازان الرياض في 11 أبريل/بنا/ صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (0740) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الاربعاء رصدت منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها جسم غير معّرف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، وتم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أن العقيد المالكي ذكر أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.



كما ذكر العقيد المالكي أنه في تمام الساعة (0730) من صباح اليوم تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر ولله الحمد, ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار المعادية والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.



وفي هذا الصدد حذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف وبأشد العبارات المليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



كما حذرت القيادة المشتركة للتحالف في الوقت نفسه مليشيا الحوثي الإرهابية من استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمدنيين وكذلك المنشآت الحيوية و الصناعية وعلى قادة ومخططي المليشيا الإرهابية ومن يقف ورائهم اعتبار استخدامها ونتائج استخدامها بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه.





خ.أ



بنا 1513 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/11 - 18 : 06 PM