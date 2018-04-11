المملكة العربية السعودية وفرنسا تؤكدان في بيان مشترك الاتفاق على تحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط باريس في 11 إبريل/ بنا / اتفقت كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية اليوم على العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وتعميق المشاورات بينهما وتنسيقھا لدعم الحلول السياسية، كما سيعمل البلدان على معالجة التحديات العالمية التي يواجھھا المجتمع الدولي، بما في ذلك قضايا تغير المناخ والتنمية البشرية، مؤكدين أن العمل المشترك سيقدم مساھمة حاسمة في ھذه المجالات.



جاء ذلك ضمن البيان المشترك الذي صدر اليوم للمملكة العربية السعودية والجمھورية الفرنسية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى فرنسا يومي التاسع والعاشر من ابريل الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وذكرت البيان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد التقى اليوم في باريس بالرئيس إيمانويل ماكرون، ودولة رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لو مير، وفي قصر الإليزيه قد ترأس الرئيس ماكرون وولي العھد السعودي الاجتماع الأول لـ(مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الفرنسي) الجديد، الذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومتي البلدين.



وخلال مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس ماكرون على شرف ولي العهد قام سموه بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الرئيس ماركون، داعيا له زيارة المملكة العربية السعودية، وقد رحب الرئيس ماكرون بتلبية دعوة العاهل السعودي وبعث له برسالة صداقة واحترام كبير.



واضاف البيان أن زيارة ولي العھد السعودي كانت فرصة للاحتفاء بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسيؤدي قرار البلدين فتح فصل جديد وواعد في علاقتھما بتطوير إطار شراكة استراتيجية جديد يغطي الجوانب: السياسية، والدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية والعلمية والتعليمية، إلى أخذ علاقتھما إلى آفاق جديدة.



وحول الدفاع والأمن قال البيان : " إن التعاون الأمني بين البلدين واسع النطاق ومتعدد الأبعاد، وقد جعلت كل المملكة العربية السعودية وفرنسا مكافحة الإرھاب أولوية لھما، بتركيز خاص على مواجھة التطرف ومكافحة تمويل الإرھاب، وسيستھدف تعاونھما الوثيق في ھذا الصدد إلى توسيع الجھود الإقليمية والجھود متعددة الأطراف وجعلھا أكثر كفاءة، وسيعملان على إنجاح مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرھاب المقرر عقده يومي 25 و26 إبريل الجاري"، كما ستسھم فرنسا في دعم جھود المملكة العربية السعودية لتطوير وزارة الدفاع.



وحول الاقتصاد والتجارة والاستثمار يؤكد البيان " أن تعميق التجارة والاستثمارات أمر مفيد لاقتصادي البلدين، وتعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فرصة لاستكشاف مجالات جديدة في الأعمال والتعاون. ومن بين القطاعات الرئيسية للتعاون: المياه والبيئة، والمدن المستدامة المتصلة، والنقل، والطاقة، والصحة، والزراعة، والإمدادات الغذائية، وتعد المعرفة الفرنسية في مجال التقنية مھمة لكل تلك المجالات، حيث يمكن لتأثيرھا أن يكون ملموساً في جميع المجالات. وسيتم تشجيع الاستثمارات المالية البينية في الشركات الكبيرة والناشئة".



وتم خلال الزيارة عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الفرنسي في باريس الذي حضره رؤساء تنفيذيون وشركات من البلدين. وأتاح ھذا المنتدى تقديم عروض والقيام بمناقشات متعمقة حول المشاريع المتعلقة برؤية 2030، وتأسيس تواصل مھم بين الجانبين، والتوقيع على العديد من العقود ومذكرات التفاھم التي تبرز الديناميكية الجديدة للروابط الاقتصادية والتقنية بين البلدين.



وحول الشأن اليمني أكد الجانبان الحاجة إلى حل سياسي كما دعا إلى ذلك قرار مجلس الأمن 2216 ـ 2015، لإنھاء معاناة الشعب اليمني. ودان الجانبان الھجمات الصاروخية الباليستية التي شنتھا الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وشددا على أھمية امتثال الدول التي تقوم بتزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ الباليستية بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تحظر ھذه الأفعال. وعاود الجانبان التأكيد على أھمية دعم جھود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.



وفي سياق مواز أكدت فرنسا استعدادھا لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن وأجھزة الأمم المتحدة في تسريع وصول المساعدات الإنسانية لكافة اليمنيين، بما في ذلك من خلال خطة الاستجابة الإنسانية التي التزمت بھا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار دولار، واتفقت المملكة العربية السعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر دولي في باريس بشأن المساعدات الإنسانية في اليمن.



كما أكد البلدان استعدادھما لتعزيز التعاون - مع دول صديقة أخرى - حول أمن وتنمية البحر الأحمر، كذلك أكد البلدان على التزامھما باستقرار لبنان ووحدته وسيادته، كما ظھر من تعھداتھما ومواقفھما في مؤتمر الأرز الذي عقد في 20 رجب 1439ھـ ( 6 إبريل 2018م )، في باريس، وشدد البلدان على ضرورة تقيد جميع الأطراف اللبنانية بالتزامھا بمبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية.



وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كرر البلدان دعوتھما إلى حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.

واتفق الجانبان على ضرورة منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، كما ناقش الجانبان الخطوات التي سيعمل عليھا لكبح برنامج إيران الباليستي ووقف الجوانب المزعزعة للاستقرار في سياستھا الإقليمية، وأشارا إلى أن تزويد الميليشيات، وكذلك المجموعات المسلحة بما فيھا المجموعات المصنفة كمنظمات إرھابية من قبل الأمم المتحدة، بالأسلحة والدعم أمر لا يمكن قبوله، وأن على إيران أن تلتزم بالقوانين والمبادئ الدولية فيما يتصل بحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.



وأكد الجانبان على أن زيارة ولي العھد السعودي كانت زيارة تاريخية نقلت العلاقة بين البلدين إلى آفاق جديدة، وعبر الجانبان عن تطلعھما لزيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية لنقل العلاقة بينھما إلى آفاق أرحب.





خ.أ/ع ذ



بنا 1459 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/11 - 02 : 06 PM