ولي العهد السعودي يتوجه الى اسبانيا في زيارة رسمية الرياض في 11 إبريل / بنا / توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الى اسبانيا في زيارة رسمية .



وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي ان سمو ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة التي تأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، سيلتقي ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.





ع ذ



بنا 1441 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/11 - 45 : 05 PM