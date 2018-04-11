هيئة البحرين للسياحة والمعارض تشارك في معرض الرياض للسفر2018 المنامة في 11 ابريل / بنا / تشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض في فعاليات واجتماعات معرض الرياض للسفر 2018، والمقام في الفترة ما بين 10 وحتى 13 ابريل الجاري في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.



ويضم وفد مملكة البحرين كلاً من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجموعة من الشركات العاملة في قطاع السفر، وعددا من الفنادق، ووكلاء السفر، والمعنيين بقطاع السياحة. وقام أكثر من 270 عارض بتمثيل حوالي 50 دولة حيث وفر المعرض منصة لتعزيز التواصل التجاري، تم من خلالها عقد ندوات، ومناقشات حول أهم إنجازات القطاع السياحي خلال العام الماضي.



وتندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية الهيئة طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي والتي تقع تحت مظلة تسويق الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستويين الإقليمي والعالمي، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التي تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.



وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف الخان، مدير إدارة التسويق والترويج السياحي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "يوفر معرض الرياض للسفر 2018 فرصة سانحة للقاء جميع المعنيين بالقطاع السياحي بغرض إستعراض آخر المستجدات المتعلقة به. وتأتي مشاركتنا ضمن هذا الحدث الفريد بغية الترويج لمملكة البحرين ضمن المشاركين الدوليين، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أننا نستمر بالعمل جنباً الى جنب مع المكتب التمثيلي في الرياض، بهدف تطوير المنتجات السياحية الفريدة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني، ولزيادة أعداد الزوار الوافدين للمملكة."



ويعد معرض الرياض للسفر من أضخم معارض السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية كونه يتمكن من استقطاب أبرز هيئات الترويج السياحي، والضيافة، وشركات الطيران، وكذلك مع شركات تنظيم الرحلات السياحية من منطقة الشرق الأوسط وسائر مناطق العالم. ويوفر المعرض على مدى 4 أيام منصة مثالية للوجهات المختلفة لتقديم منتجاتها السياحية، ومعالمها السياحية الجذابة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1418 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/11 - 37 : 05 PM