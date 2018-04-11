إدارة الشؤون الدينية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج المنامة في 11 ابريل / بنا / تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تنظم إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الحفل السنوي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بعد صلاة العشاء من مساء يوم غد الخميس بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم للقارئ خليل بنشي، تليها كلمة الوزارة يلقيها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بعدها يلقي كل من فضيلة الشيخ راشد حسن البوعينين القاضي بمحكمة التمييز، وفضيلة الشيخ فاضل حسين فتيل الواعظ بالوزارة كلمتين بهذه المناسبة.



وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين لحضور الحفل والاستفادة مما سيثريه المشاركون من خلال كلماتهم.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1432 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/11 - 38 : 05 PM