وزير المواصلات والاتصالات يؤكد ضرورة التعاون بين هيئة علوم الفضاء في مملكة البحرين وهيئة علوم الفضاء البريطانية المنامة في 11 ابريل / بنا / اجتمع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات مع عدد من المعنيين في هيئة علوم الفضاء البريطانية، وعدد من الشركات العاملة في مجال الفضاء، وذلك للتعرف على أوجه وفرص التعاون بين البلدين.



وأشار سعادته الى أهمية ما تقوم بها تلك الهيئات والشركات من دراسات وبحوث علمية خدمت العالم اجمع، وأسست لتكون نواة للمعرفة في مجال الفضاء يعول عليها في رسم ملامح مستقبل علوم الفضاء القادمة وما ستؤول اليه.



وأكد ضرورة التعاون فيما بين هيئة علوم الفضاء في مملكة البحرين وهيئة علوم الفضاء البريطانية لتبادل آخر المستجدات المتعلقة في البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة بالإضافة الى الاستفادة من برامج التدريب المختلفة والتعرف على التطبيقات المستخدمة.



ع ع



بنا 1404 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/11 - 11 : 05 PM