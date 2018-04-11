الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد دور مجلس التعاون في تحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم فرص تحقيق الأمن والسلم الدوليين دبي في 11 ابريل / بنا / أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الأدوار التي قام بها مجلس التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي أسهمت وبشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقليمي بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء الدوليين ، كما عزز الدعم الذي يقدمه المجلس للمبادرات الدولية ومحادثات السلام والعمل الإنساني من فرص تحقيق الأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك لدى مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون اليوم الأربعاء في المؤتمر السنوي ( فكر 16 ) الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت عنوان " تداعيات الفوضى وتحديات صناعة الاستقرار "، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومشاركة نخبة من صناع القرار والمسؤولين والمفكرين والباحثين في القطاعين العام والخاص ، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة والإعلام.



وأشار معاليه الى أن رؤية مجلس التعاون تتلخص في " توفير البيئة الآمنة المستقرة المزدهرة والمستدامة " ، مستعرضاً بعضاً من تجارب ومسؤوليات وأدوار مجلس التعاون في سعيه الدائم للمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وفي اطار الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الصدد الى الدور الذي قام به مجلس التعاون بطرح المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية عام 2011م، والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، وإعادة الاعمار والبناء.



وأوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول المجلس قد تمكنت خلال السنوات السبع والثلاثين منذ تأسيس المجلس من التطور ومواكبة التحديات وتجاوزها على كافة الأصعدة السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتنمية البشرية، مؤكدا أن مجلس التعاون قد أوفى بمسؤولياته الاقليمية والدولية على نحو جاد وفاعل.

وأوضح الأمين العام أن سبب عدم الوصول الى تحقيق منطقة آمنة مستقرة الى قلة التسويات السياسية في المنطقة بالرغم من العديد من الاجراءات العملية التي تم اتخاذها للتعامل مع الأزمات الإقليمية، مؤكدا على ضرورة ألا تنتظر الدول العربية أن يتم توافق الدول الكبرى على القضايا التي تهدد استقرارها، بل عليها أن تبادر وتتفاعل مع المجتمع الدولي، وتسعى جاهدة من أجل تحقيق أهدافها وتلبية تطلعات شعوبها.



وأضاف أن تحقيق الاستقرار مرتبط بتحقيق الأمن الذي يتطلب إعادة معايير التفكير وتبني مبادرات شجاعة واستباق وقوع الأحداث بالتخطيط والتفكير بالمستقبل ، داعيا ً الى تدارس السبل اللازمة وكيفية تطوير الاتصال والتعاون والتسويات والثقة التي تؤدي الى الترابط والتكامل والتعاون.



وأكد معاليه أن التفكير المستقبلي المفعم بالرؤى الطموحة ينبغي أن يكون هو المحرك للخطط الوطنية وهو بؤرة التفكير في المنطقة لتحقيق استقرار وازدهار مستدام طويل الأمد في المنطقة.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1356 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/11 - 59 : 04 PM