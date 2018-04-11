الأمين العام لمجلس التعاون يزور مركز الشرطة الذكي بمدينة دبي دبي في 11 ابريل / بنا / قام معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، بزيارة الى مركز الشرطة الذكي بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث كان في استقبال معاليه سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وكبار المسؤولين في شرطة دبي.



وقام الأمين العام بجولة في أرجاء المركز اطلع خلالها على الخدمات الشرطية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين ، والتي تشمل الخدمات الجنائية والمرورية واصدار الشهادات والتصاريح والخدمات الاجتماعية وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.



وقد عبر الزياني عن اعجابه بمبادرة شرطة دبي في تأسيس مركز شرطة ذكي يستخدم التقنية المتطورة في تقديم افضل الخدمات الشرطية بكل يسر وسهولة واطمئنان، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة دبي لتعزيز العمل الأمني ومواكبة التقدم العالمي في المجال التقني.



كما أعرب الأمين العام عن تقديره واعتزازه بالمستوى المتقدم التي وصلت اليه شرطة دبي بفضل الدعم والمساندة التي تلقاها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، والاهتمام الكبير والجهود الموفقة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع والارتقاء بها، متمنيا للقائمين على إدارة هذا المركز دوام التوفيق والنجاح.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1351 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/11 - 57 : 04 PM