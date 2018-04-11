المفوضية الاوروبية تطالب بمزيد من الشفافية بشأن دراسات سلامة الغذاء بروكسل 11 إبريل/بنا/ ذكرت المفوضية الاوروبية اليوم الاربعاء أن الدراسات العلمية المستخدمة للموافقة على المنتجات الغذائية والزراعية يتعين أن تكون أكثر شفافية ونتائجها متاحة بسهولة أكثر لمواطني الاتحاد الاوروبي.



وذكر نائب رئيس المفوضية الاوروبية، فرانس تيميرمانز "كلما تحدثنا عن صحتنا وصحة أطفالنا، فإن المواطنين على حق قطعا لطلب أعلى معايير الشفافية والفحص الدقيق".



وتطالب المقترحات بـ"وصول الجمهور بشكل أفضل للمعلومات، المقدمة إلى الهيئة الاوروبية لسلامة الاغذية من قبل الصناعة وإجراء مشاورات علنية بشكل أكبر حول الادلة العلمية وضمانات بأن الدراسات تفي بالمعايير العلمية العالية.



ويحذو الاقتراح حذو مبادرة "المواطنين الاوروبيين"، التي وقع عليها أكثر من مليون مواطن أوروبي، داعين الاتحاد الاوروبي إلى حظر مبيد الاعشاب (جليفوسات) المثير للجدل.



وبينما تم رفض طلب المواطنين لحظر الجليفوسات من قبل المفوضية والدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي، على أساس الاعتبارات العلمية التي قالت إنه آمن، ذكرت المفوضية أنها تريد مراعاة مخاوف المواطنين حيال عدم وجود قدر كاف من الشفافية حول الدراسات العلمية، المستخدمة للموافقة على المنتجات الزراعية الغذائية.



ويتعين الان أن يوافق البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على الاقتراح.



خ.أ



بنا 1349 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/11 - 56 : 04 PM