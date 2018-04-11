مصرع شخص وفقدان خمسة اخرين في انزلاق ارضي بمدينة ناكاتسو اليابانية طوكيو في 11 ابريل / بنا / أسفر انزلاق أرضي جنوب غربي اليابان عن مقتل شخص واحد وفقدان خمسة آخرين.



وذكر موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني ان الشرطة أبلغت الشرطة في مدينة ناكاتسو بمحافظة أويتا بعيد الساعة الرابعة من صباح اليوم بتوقيت اليابان بأن انزلاقا أرضيا قد وقع واجتاح بضعة منازل في منطقة جبلية تبعد نحو عشرين كيلومترا عن مركز المدينة.



وتقول الشرطة إن جزءا من جانب الجبل يبلغ كل من عرضه وطوله مئتي متر انهار مما أدى إلى دفن ثلاثة منازل، وفقدان ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين عشرين وتسعين عاما.



وعثر على رجل يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما في موقع حدوث الانزلاق وتأكدت وفاته. وما زالت عمليات البحث عن الخمسة الآخرين جارية.





ع ذ



بنا 1309 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/11 - 14 : 04 PM