الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري : المؤسسة تدعو جميع المعنيين بالقطاع العقاري لضرورة الاسراع بتسجيل شركاتهم ومشاريعهم ‎ المنامة في 11 أبريل/ بنا / أثنى سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على حرص شركة ديار المحرق على تسجيل أحد أهم مشاريعها وهو مشروع (درة العيون) كأول مشروع يتم تسجيله لدى مؤسسة التنظيم العقاري، علماً بأن شركة ديار المحرق هي أول شركة سارعت لتسجيلها وتوفيق أوضاعها القانونية، لتتوافق مع القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.



واكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على أن المؤسسة أتت لتؤدي دورها المناط بها والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم القطاع العقاري ودعمه بإجراءات واضحة وميسرة، لكي يؤدي القطاع دوره المنشود في الاقتصاد الوطني كأحد أهم الروافد الاقتصادية غير النفطية.

وقال إن المؤسسة اليوم ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشركات والمشاريع العقارية، وفي الوقت ذاته تدعو جميع المعنيين بالقطاع العقاري، من شركات التطوير، وشركات الوساطة والتثمين، ومديري الأملاك، بضرورة الاسراع بتسجيل شركاتهم ومكاتبهم ومشاريعهم، لدى مؤسسة التنظيم العقاري، قبل انقضاء فترة السماح المنصوص عليها في القانون، حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة والملاحقة القانونية بحكم نصوص مواد قانون التنظيم العقاري. مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم كل العون والمساعدة للأخوة العاملين والمستفيدين من خدماتها سواء كان عبر الموقع الالكتروني أو من خلال الحضور إلى مكاتب المؤسسة.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى موقع مشروع درة العيون الذي يقع في جزيرة ديار المحرق، حيث اطلع على تفاصيل المشروع وما تم إنجازه حتى الأن من مراحل. حيث أثنى على إقامة مشروع ديار المحرق الذي يعتبر أكبر مشروع تطوير عقاري في مملكة البحرين ، والذي يحتوي على مشاريع إسكانية تستقطب جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ما تحتويه ديار المحرق من مشاريع تجارية وفندقية وترفيهية كبيرة ومميزة.

مضيفاً ان إقامة مثل هذه المشاريع تشكل اليوم واجهة حضارية وتؤسس أسلوب حياة عصرية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ما توفره من بيئة مستقطبة لرؤوس الأموال والشركات الاجنبية، وتنعش الاقتصاد الوطني البحريني.









ع.ر/خ.س



بنا 1259 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/11 - 03 : 04 PM