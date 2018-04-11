هيئة التخطيط والتطوير العمراني تناقش مستقبل المدن المستدامة وربط الواجهات البحرية المنامة في 11 أبريل/ بنا /سيراً على التوجيهات الملكية السامية لجميع أجهزة الدولة، عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية في مملكة البحرين يوم امس الثلاثاء جلسة نقاشية حول " المدن المستدامة وربط الواجهات البحرية" في فندق الفور سيزون بخليج البحرين.



وأدار الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة مجريات الجلسة النقاشية التي حضرها ممثلون من قطاع العقارات ومسؤولون من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي والسفارة الفرنسية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وإعلاميون.



وبهذه المناسبة، عبرت سفيرة جمهورية فرنسا السيدة سيسيل لونجيه عن دعم بلدها الكامل لهذا التعاون المشترك مع مملكة البحرين والذي سيمهد الطريق للمشاريع المستدامة في السنوات القادمة، كما أسهب مدير الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي سيباستيان موسنيرون دوبان عن التزام فرنسا بالعمل مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لدعم تطوير البيئة في البحرين والذي من شأنه أن يساهم في تيسير ربط الواجهات البحرية وتشجيع المطورين للتركيز على المدان المستدامة التي تعزز البيئة المعيشية المحسنة، وتحسن نمط الحياة في البلاد بوجود المساحات الخضراء تعوض المناطق الإسمنتية.



وناقش كبار المسؤولين آليات تطوير المدن المستدامة وإمكانيات نموها وتأثيراتها الإيجابية على الازدهار الاقتصادي، مما يتيح للبحرين مزيداً من الفرص الاستراتيجية المستقبلية نحو تخطيط المناظر الطبيعية بالمدن بما يحقق أفضل مصلحة للمواطنين والمقيمين، وكانت أول جلسة نقاشية بعنوان (الأدوات اللازمة للمدن المستدامة) والتي أدارها سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، قد ركزت على تقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط مدن أكثر استدامة، بالإضافة إلى مراجعة النظام الحالي للتخطيط والتنمية في البلاد متبوعًا برؤى حول التحديات والعيوب، قبل التطرق في النهاية للخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف في هذا التعاون الاستراتيجي مع فرنسا.



وشاركت رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة بأفكار متطورة حول أهمية الزراعة والمعيشة الخضراء وتنمية بيئة طبيعية داعمة للمجتمع، كما شارك في الجلسة كلاً من مدير العمليات بالمكتب الوطني للغابات في فرنسا السيدة فلورانس لالوي والأستاذ المشارك بالمدرسة الوطنية للطرق والجسور بفرنسا السيدة ناتالي روسو.



وصرح الشيخ نايف بن خالد آل خليفة "إننا نفخر بتشجيع المناقشات حول المصلحة المثلى للمملكة من خلال مبادرات التخطيط المستدام بدعم من شركائنا في فرنسا، وإنه من المهم تمهيد الطريق لمستقبل يسهل الرخاء الاقتصادي ونمط حياة أفضل للمواطنين والمقيمين، ونتطلع إلى أن يغتنم المطورون هذه الفرصة لإطلاق المبادرات التي تساند هذه الرؤى وكشف النقاب عن المشاريع التي تدعم هذا التخطيط والتطوير".



وعقدت الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان "طرق تعزيز ربط الواجهات البحرية"، بمشاركة كلاً من رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقارية البحرينية السيد عارف هجرس ومستشار مدير المواطن والتعمير والمناظر الطبيعية في وزارة التماسك الإقليمي السيد إيف لوران سابوفال والمدير العام لوكالة التخطيط العمراني لمنطقة سان نازير سامويل سوريانو، حيث تمت مناقشة المبادئ التوجيهية للربط السلس بين الواجهات البحرية وأهمية التماسك بين المطورين، وتم التأكيد على الحاجة للمزيد من المساحات المفتوحة والاتصال لكل متر مربع خاصة في المناطق المزدحمة.



وتسعى البحرين من خلال هذا التعاون المشترك مع جمهورية فرنسا إلى تحسين ربط الواجهات البحرية من خلال التطوير المدني، و "إكسبرتيز فرنسا" الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي هي مؤسسة عامة التي تعمل تحت الإشراف المشترك لوزارة الشؤون الخارجية الأوروبية ووزارتي المالية والاقتصاد، وتقدم أفضل الطرق والخيارات لكل مشروع، وذلك بفضل مجموعة تضم أكثر من ١٠٠٠٠ خبير من الخدمة المدنية في فرنسا بالإضافة إلى الخبرات الخاصة، وتهدف الوكالة للعمل بكفاءة وتبادل حلول التنمية، حيث تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الوطني لدعم التنمية لتطوير التخطيط المدني في البلاد.















ع.ر/خ.أ



بنا 1254 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/04/11 - 59 : 03 PM