سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يستقبل الموظفة هالة يعقوب‎ المنامة في 11 أبريل/ بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم الموظفة بمكتب سموه هالة يعقوب يوسف حيث أهدت سموه نسخة من شهادة الماجستير التي حصلت عليها بامتياز تحت عنوان "الأنماط القيادية وتأثيرها على الرضا الوظيفي في شركة طيران الخليج بمملكة البحرين".



وقد أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء دعمه واسناده للكوادر الشابة للاستزادة من معين العلم والمعرفة لتضطلع بدور أكبر في خدمة الوطن، وفيما هنأ سموه الموظفة هالة لنيلها هذه الدرجة العلمية، فقد أشاد بما بذلته من جهود طيبة في اعداد هذه الرسالة القيمة التي استحقت أن تنال على إثرها شهادة الماجستير، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح.

وقد رفعت الموظفة هالة يعقوب خالص شكرها وعظيم تقديرها لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على دعم سموه واسناده المستمر الذي شجعها على نيل هذه الدرجة العلمية.



ع.ر/خ.س



بنا 1245 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/11 - 53 : 03 PM