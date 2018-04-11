سمو رئيس الوزراء يستقبل مجلس ادارة جريدة البلاد وادارتيها التحريرية والتنفيذية‎ المنامة في 11 أبريل/ بنا / بمناسبة فوز جريدة البلاد بجائزة الصحافة العربية واستقبال سموه لمجلس إدارتها، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أننا نهنئ أنفسنا بصحافتنا الوطنية لما تقوم به من دور كبير في تنوير الرأي العام تجاه قضاياه وما يهمه محليا وإقليميا ودوليا، وقال سموه :" إننا مساندين لتوجهات صحافتنا الوطنية، وداعمين لحرياتها، ومقدرين رصدها لقضايا المواطنين واستقصائها للمعلومات القيمة في أهدافها ومضمونها ومنها جريدة البلاد التي تضطلع بدور وطني كبير".



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد كفلت كافة الحريات وجعلت الفضاء مفتوحا أمام الكلمة المسؤولة مما مثل بيئة خصبة لصحافتنا الوطنية لتصل الى هذا المستوى المشرف، وهنئ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جريدة البلاد إدارة وتحريرا لفوز الجريدة بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية خلال منتدى الاعلام العربي ، فيما أرجعت أسرة جريدة البلاد الفوز بهذه الجائزة العربية الرفيعة لما تحظى به الصحافة البحرينية من دعم واسناد من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الذي هيأ لها أجواء الابداع والتميز والتشجيع ما جعلها تنافس كبريات الصحف العربية في هذه المسابقة وتتفوق عليها.

هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل مجلس إدارة جريدة البلاد يتقدمهم السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة رئيس مجلس الادارة والادارتين التنفيذية والتحريرية يتقدمها السيد أحمد البحر الرئيس التنفيذي للجريدة والأستاذ مؤنس المردي رئيس التحرير والأستاذ أيمن همام مدير التحرير ورؤساء الأقسام التحريرية والإدارية، والصحفي سيد علي المحافظة الفائز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية بمنتدى الاعلام العربي الذي نظمته دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وخلال اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة البلاد وكوادرها التحريرية والإدارية، وهنأهم سموه بفوز صحيفة البلاد بجائزة الصحافة العربية، مؤكدا سموه أن الجائزة المرموقة تعكس ما وصلت إليه الصحافة البحرينية من مكانة متميزة اقليميا ودولياً.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، أن جهود صحافة البحرين في نشر الفكر التنويري ومواكبة حركة التقدم والازدهار والاهتمام بقضايا المجتمع، كانت وستظل على الدوام موضع فخر وتقدير.

وأكد سموه أن فوز صحيفة البلاد بهذه الجائزة هو مبعث فخر واعتزاز للجميع، واستمرارا لما يحققه أبناء المملكة من نجاحات متميزة في كافة المجالات، مشيدا سموه بما يتمتع به أبناء المملكة من قدرات وطاقات وما يحظون به من مكانة وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد سموه بالدور الهام الذي تقوم به صحيفة البلاد وكافة منتسبيها في تنوير الرأي العام وخدمة قضايا المجتمع وإبراز الوجه الحضاري والمشرق لمملكة البحرين.

وقال سموه إن "رجال الصحافة يضطلعون بمسئوليات ومهام كبيرة، ونسعد بما يقدمونه من عطاء متواصل في خدمة وطنهم ومجتمعهم، وما يحظون به من تقدير واحترام يجعلهم فائزون ومقدرون في كل محفل ومناسبة".

وأشار سموه إلى أن الصحافة البحرينية تحظى بالعديد من الكوادر والكفاءات الوطنية من صحفيين وكتاب وصلوا إلى مستويات عالية من المهنية والتطور في الرصد والتحليل.

ونوه سموه إلى حرصه شخصياً على متابعة كل ما تنشره الصحف من موضوعات وقضايا تتعلق باحتياجات المواطنين والتفاعل مع قضايا الوطن في إطار يحرص على تعزيز الوحدة الوطنية ومساندة جهود التنمية التي تشهدها المملكة.

وأكد سموه دعم الحكومة لمهنة الصحافة في أداء رسالتها النبيلة في خدمة المجتمع، داعيا سموه جميع الجهات إلى إبداء التعاون والتجاوب المطلوب مع الصحافة في كل ما يخدم قضايا المجتمع ويحقق تطلعات المواطنين.

من جانبه عبر السيد عبدالنبي الشعلة رئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد، عن شكر وتقدير صحيفة البلاد وكافة منتسبيها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بالصحافة البحرينية، منوها بحرص سموه على تشجيع الارتقاء بالعمل الصحفي بالمملكة، وما يحمله سموه من تقدير عال لعطاء الصحافة البحرينية ودورها في التعبير عن نبض المجتمع وقضاياه، تأكيدا لإيمان سموه بدور الصحافة والإعلام وأهمية دورها المؤثر كشريك فاعل في بناء النهضة وتنوير المجتمع.



ع.ر/خ.س



بنا 1242 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/04/11 - 00 : 04 PM