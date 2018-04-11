257 قتيلا في سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية الجزائر في 11 ابريل /بنا/ اعلنت مصادر اعلامية جزائرية مقتل 257 شخصا على الأقل بينهم طاقم الطائرة المتكون من 10 أشخاص في حصيلة أولية لسقوط الطائرة العسكرية صباح اليوم.



واوضحت المصادر الاعلامية ان الطائرة كانت تقل مدنيين وعسكريين، وقد سقطت بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، بمنطقة بني مراد في البليدة جنوب غربي الجزائر العاصمة.



وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الطائرة التي اشتعلت فيها النار بعد إقلاعها بلحظات فقط من مطار بوفاريك كانت متجهة نحو مطار بوسفر بمدينة وهران، ثم إلى مطار مدينة بشار في الجنوب الجزائري .



والطائرة العسكرية التي تحطمت من نوع "اليوشين إي أل – 76 " الواسعة الاستعمال من قبل سلاح الجو الجزائري، وتستعمل أساسا في نقل القوات والشحن.





خ.س



بنا 1238 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/11 - 41 : 03 PM