مملكة البحرين تعرب عن أسفها لقيام السلطات الأمنية في جمهورية الصومال الفيدرالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المنامة في 11 أبريل / بنا / تأسف مملكة البحرين لقيام السلطات الأمنية في جمهورية الصومال الفيدرالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى متنها 47 شخصًا من القوات الإماراتية في مطار مقديشو الدولي مؤخرًا، وقيام أفراد من الأمن الصومالي بمصادرة المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين.









وإذ تعرب مملكة البحرين عن خالص تقديرها للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية الصومال الفيدرالية على مختلف المستويات الإنسانية والسياسية والمالية والأمنية وفي كافة المحافل والمؤتمرات الدولية، فإنها تتطلع إلى تعاون الحكومة الصومالية مع هذه الجهود، سعيًا لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.



ل.ب/ع ع



بنا 1210 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/11 - 18 : 03 PM