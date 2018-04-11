برئاسة وزير الاشغال ..اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية تستعرض مشاريع 2017-2019 المنامة في 11 أبريل/ بنا / ترأس سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية، بحضور رؤساء المجالس البلدية ورئيس مجلس أمانة العاصمة وكل من وكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل الوزارة لشئون الاشغال والمدراء العامين وعدد من المسئولين في الوزارة .

و تم خلال الاجتماع عرض مشاريع الوزارة 2017-2018 من حيث نسبة الانجاز ومراحل العمل والجدولة الزمنية لسير العمل في المشاريع التنموية البلدية وانجازاتها وفقا للخطط البلدية المعتمدة من الوزارة والمجالس البلدية.

وفي هذا الاطار اشار الوزير خلف الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج وفقا للخطة المعتمدة لكل مجلس بلدي ، ويتم بصورة مستمرة اطلاع المجالس البلدية على سير العمل ونسب الانجاز المحققة.

واضاف خلف ان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله حريصة على تسخير الامكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير خلف اهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس البلدية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وافكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل الى القرارات التي تخدم اكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

واشاد خلف بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال اقرار الاولويات وفقا للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية.

ومن جانبهم ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي.

تجدر الاشارة الى ان اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية تعقد اجتماعاتها بصورة شهرية لمناقشة سير العمل في المشاريع والبرامج البلدية المختلفة.





















ل.ب/خ.س



بنا 1137 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/11 - 41 : 02 PM