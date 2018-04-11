وكيل شؤون الأشغال يبحث مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية عدداً من المشاريع التي يمولها الصندوق المنامة في 11 أبريل / بنا / اجتمع وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الاشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط مع وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تم التباحث في عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويل من الصندوق في قطاع الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة.

وقال الخياط إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإنجاز وسير العمل بهذه المشاريع ودراسة العقبات التي تعترض البعض منها، مع مناقشة الأمور المالية والمدفوعات والتدفقات النقدية المطلوبة لإنجاز تلك المشاريع، منوهاً بالدور البارز الذي يقوم به الاشقاء في الصندوق الكويتي من دعم ومساندة للعديد من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات المملكة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مشاريع قطاع التنمية الاجتماعية حيث قدمت المهندسة مريم أمين مديرة إدارة مشاريع البناء شرحاً مفصلاً عن عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن المنح المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية ومنها مشروع مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي الذي يهدف إلى انشاء مجمع شامل يوفر أفضل الخدمات الاجتماعية والتعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل النفسي والعلاجي لأنواع مختلفة من الإعاقة بإجمالي تمويل يبلغ 23 مليون دولار، ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه في الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى الذي يهدف إلى إنشاء مجمع شامل للرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتهم المختلفة والمسنين من الجنسين بكلفة 20 مليون دولار حيث تم توقيع اتفاقية التمويل مع الصندوق الكويتي للتنمية في إبريل 2017 ومتوقع طرح مناقصة تنفيذه بنهاية مايو القادم وأن يبدأ التنفيذ في أكتوبر المقبل، وستكون مدة تنفيذ المشروع 26 شهر.



أما مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد فيهدف إلى توفير مراكز رعاية اجتماعية ومراكز إيواء بديلة ومؤقتة تقدم أفضل الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والصحية والدينية لفئات مختلفة تشمل الأحداث والمعرضين للانحراف، المتسولين والمشردين، ضحايا الإتجار بالبشر من الجنسين، النساء المعنفات وأطفالهن، الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية والمعرضين للعنف الأسري والاجتماعي، ويكلف المشروع 19 مليون دولار ستمول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومتوقع طرح مناقصة تنفيذه بنهاية شهر مايو القادم وأن يبدأ التنفيذ في اكتوبر 2018 وستكون مدة التنفيذ 24 شهراً.



كما تم التباحث بشأن مبنى لشؤون الزراعة سيتم بناؤه بمنطقة هورة عالي مكون من مبنى جديد لشؤون الزراعة يحتوي على 12 مختبرا متخصصا في زراعة النباتات والمياه والتربة والأنسجة، مع كافة الأعمال والمرافق الخارجية وتوفير مواقف للسيارات في حدود 33 موقفا، وتبلغ مساحة الأرض20,060 م ويكلف 1,987,870 دينار، وقد تم مؤخراً ترسية المناقصة وسيتم بدء التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة وستكون مدة التنفيذ 24 شهراً.



بعدها قدمت المهندسة هدى فخرو الوكيل المساعد للطرق شرحاً مفصلاً عن أهم مشاريع الطرق التي يتم تمويلها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية في مجال الطرق والتي تتمثل في أعمال تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات (تم استعراض المراحل المتبقية من المشروع الذي سيشهد في سبتمبر القادم افتتاح جسور تقاطع النويدرات والجسر الأحادي المؤدي لشارع الملك حمد)، وتم الانتهاء الجسر المؤدي إلى المدينة الشمالية، مشروع تطوير تقاطع الجسرة (توفير الالتفاف الحر لجميع الاتجاهات وإلغاء نظام الإشارات الضوئية)، تطوير شارع البديع وشارع الجنبية وتوسعتهما إلى 3 مسارات في كل اتجاه، مشروع تطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتوسعة مساراته إلى 4 مسارات في كل اتجاه، تطوير شارع الحوض الجاف، كما تم التباحث في فكرة مشروع الشارع الشمالي (الموازي لشارع البديع).



بعد ذلك قدمت المهندسة نزهة أبو هندي مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي عرضاً عن مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي (تمويل سعودي وكويتي) ومشروع الخدمات الاستشارية والاشراف لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي (تمويل كويتي).



وأوضحت أن مشروع التوسعة يتضمن إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية مقدارها 200,000 متر مكعب باليوم مما سيمكن من معالجة جميع مياه الصرف الصحي الواردة للمحطة بالمعالجة الثنائية والثلاثية والاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة TSE في أعمال الري والتجميل الزراعي والادارة المستدامة لمخلفات الحمأة بالطرق الأمثل وسيسهم هذا المشروع في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي على الخصوص.



وسينفذ المشروع من قبل السادة ائتلاف شركات دبليو تي أي تكنولوجيا المياه وشركة أزميل للمقاولات وشركة تيكتون للهندسة والإنشاءات بكلفة138,134,922.450 مليون دينار، وتشمل الاعمال الانشائية للمحطة وبكلفة 77,885,135.050 دينار (تمويل سعودي وكويتي)، واعمال التشغيل والصيانة بكلفة (60,249,787.400) لمدة عشر سنوات للمحطة القديمة والجديدة وبتمويل من قبل حكومة البحرين، وستكون مدة التنفيذ 36 شهراً بالإضافة الى شهرين للتشغيل التجريبي للمحطة، حيث من المتوقع ان يكون بدء الاعمال في مايو 2018 ويتوقع الانتهاء في أبريل 2021.



وقد تم الترتيب لأعضاء وفد الصندوق الكويتي لزيارة ميدانية لاطلاعهم عن قرب على المشاريع التي يمولها الصندوق وتم تقديم شرح مفصل عن ما تم إنجازه في مراحل العمل، حيث اطلع أعضاء الوفد خلال الجولة على سير العمل في مشروع مجمع الإعاقة الشامل في عالي، مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات، مشروع المدخل المؤدي إلى المدينة الشمالية، مشروع تطوير تقاطع الجسرة.



وقد أعرب أعضاء الوفد الكويتي من صندوق التنمية الاقتصادية العربية عن عميق تقديرهم للتعاون والتنسيق الذي تبديه وزارة الأشغال والقائمين عليها في الجوانب المرتبطة بمتابعة الأمور الفنية والتنفيذية لكافة المشاريع بما يعكس مهنية عالية.



حضر الاجتماع عدد من مهندسي وزارة الأشغال ومن وزارة المالية كل من السيدة لطيفة الدوسري القائم بأعمال رئيس المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والسيد راشد العلي مهندس عام.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1137 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/11 - 39 : 02 PM