انتخاب فوزية شهاب عضوا في لجنة شؤون المرأة العربية بمنظمة العمل العربية ‎ المنامة في 11 أبريل / بنا / انتخبت مديرة إدارة التعويضات ودعم التعطل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة فوزية صالح شهاب، عضواً في لجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية عن فريق الحكومات خلال الفترة من 2018-2020، وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حالياً في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

ويأتي انتخاب شهاب تقديراً للجهود التي بذلتها خلال عضويتها باللجنة المذكورة في الدورات السبع الماضية، حيث انتخبت عضوة لأول مرة في العام 2006، كما انتخبت أمينة عامة للجنة لدورتين متتاليتين من 2012 وحتى 2016م، كما يعد انتخابها عرفاناً من الدول العربية بمكانة مملكة البحرين على الصعيدين العربي، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة البحرينية واعطائها المزيد من الحقوق لتقوم بدروها التنموي.



وبهذه المناسبة، قدمت السيدة فوزية شهاب، شكرها إلى أعضاء منظمة العمل العربية على هذه الثقة، متطلعة إلى مزيد من العمل على تعزيز حضور المرأة العربية في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.



وتهدف لجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية إلى السعي إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة وتمكينها من ممارسة دورها لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في صنع واتخاذ القرار، ومتابعة أوضاع المرأة العاملة ودعم إسهاماتها في المجتمع، والعمل على تحسين ظروف عملها، والتوعية بقضاياها والنهوض بأوضاعها، والعمل على تحقيق المساواة في التعليم والتدريب المستمر وفرص العمل من دون تمييز.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1132 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/11 - 36 : 02 PM