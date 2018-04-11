الأشغال: غلق المسار الأيمن على جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح

المنامة في 11 أبريل / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة حواجز السلامة على جسر الشيخ خليفة بن سلمان تستدعي غلق المسار الأيمن باتجاه الغرب وتوفير مسارين للحركة المرورية.



وقالت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة 11 مساء من يوم غد الخميس إلى الساعة 5 صباحاً من يوم الأحد المقبل 15 أبريل الجاري.



كما أعلنت الوزارة أن أعمال صيانة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من محطة سترة للتزود بالوقود تستدعي غلق المسار الأيمن باتجاه الرفاع وتوفير مسارين للحركة المرورية.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة 11 مساء الخميس 12 أبريل إلى الساعة 5 من صباح الأحد 15 أبريل.



ودعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.









أ.ا.ش/ع ع



بنا 1125 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/11 - 28 : 02 PM