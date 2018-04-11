الأشغال: غلق المسار الأيسر على كوبري أم الحصم

المنامة في 11 أبريل /بنا/ أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة كوبري أم الحصم تستدعي غلق المسار الأيسر وتوفير مسار للمرور المتجه من منطقة ميناء سلمان باتجاه سترة.



واوضحت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور أعلاه خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط ابتداءً من يوم غد الخميس الساعة 11 مساءً إلى الأحد 15 أبريل الساعة 05 صباحاً.



ووعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.











أ.ا.ش/خ.س



بنا 1123 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/11 - 27 : 02 PM