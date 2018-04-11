الأشغال : غلق المسار الأيمن باتجاه الرفاع على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح

المنامة في 11 أبريل/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من محطة سترة للتزود بالوقود تستدعي غلق المسار الأيمن باتجاه الرفاع وتوفير مسارين للحركة المرورية.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الخميس 12 أبريل الساعة 11 مساءً إلى الأحد 15 أبريل الساعة 5 صباحاً.



ودعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.











ل.ب/خ.س



بنا 1119 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/11 - 25 : 02 PM