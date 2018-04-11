"الأمن" الإذاعي يناقش جهود مديرية شرطة الجنوبية في التصدي للجريمة وتفعيل الشراكة المجتمعية

المنامة في 11 أبريل/ بنا / يناقش برنامج "الأمن" الإذاعي في حلقته التي تذاع غدا الخميس الجهود التي تقوم بها مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في مجالات التصدي لكافة أشكال الجريمة وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية ، ويستضيف النقيب إبراهيم الكعبي رئيس شعبة العمليات بالمديرية.



برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس، 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم النقيب فايز أمين ويخرجها على الهواء مساعد ملازم ثاني عبدالرحمن البطي .



للمشاركة بالبرنامج ، يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكنكم مشاهدتنا على الهواء مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain.



ل.ب/خ.س



بنا 1118 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/04/11 - 24 : 02 PM