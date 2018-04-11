وفد من مؤسسة The Heritage Foundation الأميركية يزور الأمانة العامة للتظلمات

المنامة في 11 ابريل / بنا / استقبل السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات في مكتبه اليوم وفدا من مؤسسة " The Heritage Foundation " بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين حاليًا.



وقد رحب الأمين العام للتظلمات بزيارة أعضاء الوفد، ثم قدم شرحًا لهم حول جهود وأعمال الأمانة العامة للتظلمات، وأهم ما جاء من معلومات في التقارير السنوية التي أصدرتها، كما شرح لهم اختصاصات ومهام مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ودور كل من الأمانة والمفوضية في تعزيز احترام حقوق الإنسان بالمملكة.



كما أكد الأمين العام للتظلمات لأعضاء الوفد الزائر حرص الأمانة العامة للتظلمات على تعزيز أنشطة التعاون الدولي والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولية وخاصة في مجالات تبادل الخبرات والمهارات المهنية والإدارية، وصولاً لاتباع أفضل الممارسات الدولية في مجالات عمل أمانة التظلمات.

حضر اللقاء أيضًا كل من السيد أسامة أحمد العصفور نائب الأمين العام للتظلمات، والسيدة غادة حميد حبيب مدير إدارة التطوير والتعاون الدولي.





ع إ ح/خ.س



بنا 1109 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/11 - 15 : 02 PM