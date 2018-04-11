المفتش العام يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين‎

المنامة في 11 أبريل/ بنا / تفقد اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام صباح اليوم، إحدى وحدات قوة دفاع البحرين وأطلع عن كثب على مستوى جهوزية الوحدة واستعداداتها العسكرية بالإضافة إلى برامج الإعداد والتدريب.



حضر الجولة التفقدية اللواء الركن علي صقر النعيمي مدير الإمداد والتموين، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن محمد عبدالله عبدالعزيز الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد، واللواء الركن بحري أنور عبدالله جاسم الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ل.ب/خ.س



بنا 1108 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/11 - 14 : 02 PM