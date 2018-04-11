القائد العام يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية‎

المنامة في 11 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ، معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/خ.س



بنا 1107 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/11 - 13 : 02 PM